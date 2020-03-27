【開放金融】大摩高盛獲內地合營券商控制權

華爾街大行摩根士丹利表示，中國證監會已批准其在中國合營公司摩根士丹利華鑫證券的持股比率，由49%調高至51%。

與此同時，高盛亦指已獲批中國合資券商高盛華高的控制權，原本持股比率為33%。較早前，瑞銀、摩根大通及野村已先後取得內地合營券商的控制權。

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