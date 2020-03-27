【全球攬炒】澳洲第2季失業率恐抽升至12%

外國傳媒報道，澳洲國民銀行(NAB)估計，澳洲第2季失業率可能由目前的5.1%飆至12%，經濟增長轉為-5%，第3季將進一步下跌，全年負增長3%，為二次大戰以來經濟最快速下挫。

NAB又預計，澳洲失業率第2季將飆至12%，並在年底前維持高企。即使2021年經濟大幅增長，失業率仍將達7%左右。

由於建築項目被擱置或完全取消，建築業已有大規模裁員的傳聞。AMP資本首席經濟學家Shane Oliver預計，澳洲房地產市場將大幅下滑，並會放緩到極其緩慢的狀態。

獨立經濟學家Saul Eslake稱，製造業和建築業的員工是無法在家工作，但目前尚未看到太多製造業或建築業的失業現象，因大家關注的焦點一直是零售業、旅遊和運輸。

Eslake料來幾個月澳洲將有大約120萬人失去工作，意味着失業率可能從目前略高於5%的水平升至近14%。

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