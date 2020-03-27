新盤Updates：氣氛轉靜　多區續錄交易告吹

受新冠肺炎疫情影響，一手樓市氣氛再度轉靜，個別發展商為加強吸客，不惜以最直接方法減價促銷。同時，各區樓盤亦繼續錄得交易告吹個案。

九龍塘喇沙滙4伙大宅減價8%促銷

樓市氣氛轉淡，再有新盤減價促銷。據一手銷售資訊網資料，九龍塘喇沙滙剛更新價單，4個單位同樣減價8%，其中售價最低的B1單位，實用面積4,801方呎，庭院1,623方呎，售價由1.9億減至逾1.74億元，呎價由39,575下調至36,409元。

而最高售價的A2單位，實用面積5,295方呎，天台2,086方呎，售價由2.38億調低至逾2.18億元，呎價則由44,948減至41,352元。

至於累積減幅最大的是A1單位，2015年首度推出時售價為2.1億元，最新售價為逾1.79億元，呎價由最初42,484調整至目前36,294元，累積減幅近15%。

PARK YOHO 各期連錄終止買賣合約個案

新鴻基地產（00016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Milano，錄得交易告吹個案。單位為第32A座7樓C室，實用面積402方呎，原本於2018年8月以612.43萬元售出，呎價15,235元，惟剛已列明為終止買賣合約。

同時，PARK YOHO Genova的29座1樓D室，原於2017年7月以740.17萬元售出，連同項目首期峻巒1A的10B座1樓D室，原本於2018年8月以914.42萬元沽出，剛亦同樣列明為終止買賣。

WEST PARK高層戶近700萬元售出

興勝創建（00896）旗下長沙灣WEST PARK，剛售出22樓C單位，實用面積333方呎，獲買家以逾697.63萬元承接，呎價20,950元。項目至今累積賣出38伙。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626