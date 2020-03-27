未反映疫情！美2月個人開支升0.2%　符預期

2020年03月27日 20:40
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    (Getty Images圖片)
    美國2月個人開支按月升0.2%，符預期，個人收入升0.6%，升幅高過預期的0.4%，反映新冠肺炎爆發前經濟表現穩健；期內個人消費開支(PCE)指數按年升1.8%，PCE核心指數亦按年升1.8%，均略高過預期的1.7%，PCE核心指數按月則升0.2%，符預期。
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