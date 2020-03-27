【全球攬炒】積穀防饑！豐田向日本兩銀行申貸近350億

外國傳媒報道，日本豐田汽車已向三井住友銀行和三菱日聯銀行，個別申請5,000億日圓(約349.96億港元)的信貸額度，兩銀行皆有意答應豐田汽車的申請。

據豐田業績顯示，該公司截至去年12月底的現金存款約達5.2萬億日圓(約3,639億港元)，顯示豐田的財務基礎穩定，但考慮到疫情可能長期持續，並影響銷售和業績，豐田打算確保手中擁有充裕的資金。

目前豐田受疫情影響，已暫停了日本和北美、歐洲、東南亞的工廠運作。

除豐田外，基於日本在疫情下要求民眾避免外出，繼而拉低各行各業業績，讓銀行接到不少融資諮詢。

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