東江環保去年溢利逾4億人幣
2020年03月27日 20:49
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東江環保(00895)公布未經審核初步財務數據，截至2019年12月底止全年溢利4.21億元人民幣(下同)，按年增長3.29%，每股基本盈利0.48元，派末期息每股0.15元。期內收入34.61億元，按年上升5.39%。
該公司解釋，新冠肺炎導致中國多個省份的商業活動、運輸及政府服務停止或維持有限水平。由於附屬公司分布於多個省市，核數師受制於上述限制，難以按原定計劃完成實地核查及審計程序，故業績的審核程序尚未完成。經與核數師討論，決定延遲刊發截至2019年度的經審核全年業績公告，以及延遲披露與寄發2019年年報。
該公司審核委員會已審閱及同意未經審核2019年全年初步財務資料。
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