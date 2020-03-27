東江環保去年溢利逾4億人幣

該公司解釋，新冠肺炎導致中國多個省份的商業活動、運輸及政府服務停止或維持有限水平。由於附屬公司分布於多個省市，核數師受制於上述限制，難以按原定計劃完成實地核查及審計程序，故業績的審核程序尚未完成。經與核數師討論，決定延遲刊發截至2019年度的經審核全年業績公告，以及延遲披露與寄發2019年年報。

該公司審核委員會已審閱及同意未經審核2019年全年初步財務資料。

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