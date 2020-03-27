【全球救市】美冀救市方案今簽署 下周五前放水
2020年03月27日 20:59
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，美國財長姆紐欽表示，新的銀行貸款計劃將在下周五(4月3日)之前準備就緒，總統特朗普將採取一切措施保護工人和企業，希望特朗普周五(27日)能簽署新冠病毒法案，預計一旦疫情受控，經濟將立刻開始反彈，現在的經濟數據不能反映正常的經濟狀態，到年底實現5%的GDP增速「絕對是」實際的。
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