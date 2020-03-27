樓價UPDATES：租市續受壓　屢錄大手劈租個案

新冠肺炎疫情不斷擴散，租賃市務同樣受壓，奧運站君匯港及大埔白石角逸瓏灣I均錄大手劈租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●跑馬地金山花園B座低層3室，實用面積910方呎，三房連套房間隔，原開價2,080萬元，最後減至2,030萬元售出，實用呎價22,308元。

●小西灣藍灣半島7座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，成交月租1.8萬元，實用呎租39.6元。

●北角港濤軒中層E室，實用面積629方呎，兩房間隔，以1,450萬元連租約易手，實用呎價23,052元。

－－－－－－

九龍區

●奧運站君匯港6座低層F室，實用面積574方呎，三房間隔，原先每月叫租約2.6萬元，累減約3,000元或約12%，以2.3萬元租出，實用呎租40.1元。

●奧運站凱帆軒1座中層D室，實用面積464方呎，兩房間隔，今年三月中開始放盤，業主原開價870萬元，減價20萬元或約2.3%，以850萬元沽出，實用呎價18,319元。

●將軍澳首都2座左翼高層C室，實用面積518方呎，兩房間隔，二月叫價760萬元，減至745萬元沽出，實用呎價14,382元。

●將軍澳新寶城3座低層H室，實用面積643方呎，三房連套房間隔，叫價1,000萬元，減價65萬元或約7%，以935萬元成交，實用呎價14,541元。

●長沙灣碧海藍天1座高層B室，實用面積501方呎，兩房間隔，成交1.8萬元租出，實用呎租35.9元。

●茶果嶺麗港城2座中層G室，實用面積517方呎，兩房間隔，放盤約一個月，減價20萬元或約2.6%，以740萬元沽出，實用呎價14,313元。

－－－－－－

新界區

●大埔白石角逸瓏灣I大廈第21座低層B室，實用面積889方呎，三房套房間隔，去年11月底開始放租，原叫租3.5萬元，最後減租7,000元或約20%，以2.8萬元租出，實用呎租31.5元。

●大埔白石角嘉熙本月暫錄約26宗租賃成交，項目9座中層A室，實用面積339方呎，一房間隔，以月租1.25萬元租出，實用呎租36.9元。

●馬鞍山海栢花園2座中層C室，實用面積400方呎，兩房間隔，開價約708萬元，減至690萬元易手，實用呎價17,250元。

●馬鞍山薈朗1座中層B06室，實用面積293方呎，一房間隔，放盤6個月減價12萬元，以508萬元易手，實用呎價17,338元。原業主持貨3年多帳面獲利106萬元。

●粉嶺及上水區本月暫錄約92宗二手成交，其中花都廣場8座中層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，以508萬元獲承接，實用呎價13,730元。

●元朗新元朗中心3座低層E室，實用面積639方呎，三房間隔，去年叫價850萬元，減價12萬元，以838萬元成交，實用呎價13,114元。

●元朗尚悅9座低層F室，實用面積354方呎，兩房間隔，叫價505萬元，減至496.8萬元成交，實用呎價14,034元。屋苑本月錄15宗成交，平均實用呎價約13,420元。

●沙田第一城48座高層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，成交價490萬元，實用呎價16,118元。

●東涌海堤灣畔2座低層C室，實用面積508方呎，兩房間隔，放盤即日速以608萬元成交，實用呎價11,670元。

－－－－－－