【全球救市】加拿大央行突減息半厘　加元挫

加拿大央行突然宣布，把基準利率調低半厘，由原本0.75厘削至0.25厘的有效下限水平，該行並推出商業票據買債計劃，亦會在市場吸納50億加元國債。

減息消息公布後，加元應聲下挫，加元兌美元挫0.9%至70.69美仙，每加元低見5.4796港元。

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