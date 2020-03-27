【石油大戰】全球30億人「被封」　原油需求恐瀉20%

外國傳媒報道，國際能源機構(IEA)署長Fatih Birol估計，受全球30億人處於被封鎖狀態影響，環球石油需求可能會因此下跌20%。

他表示，如今全球有30億人被封鎖，故很可能會看到今年全年的石油需求大幅下降，就像有些人說的，每天大約減少2,000萬桶。而在2019年，全球石油需求為每日1億桶。

更甚的是，他指出，儘管石油需求遭受了巨大破壞，但石油的供應仍將會每日再增加300萬桶，部分原因來自於沙特阿拉伯與俄羅斯發動的石油大戰，它們在競爭市佔率，故呼籲石油輸出國組織(OPEC)領導人沙特阿拉伯協助穩定石油市場。

Birol說：「作為今年的G20輪值主席國，市場期望沙特阿拉伯就像過去一樣，為穩定全球石油市場提供建設性支持。」

他早前曾對譴責石油生產國，表示在市場上玩「俄羅斯輪盤」將引起嚴重後果，也認為油價若低於每桶25美元，美國頁岩油開發項目恐中斷。

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