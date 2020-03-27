【全球攬炒】孟加拉成衣業重挫　近200萬工人恐失業

外國傳媒報道，全球多地「封鎖」令消費停頓，衝擊孟加拉的服飾製造業。該國商務部長Tipu Munshi表示，已有價值超過26億美元的服飾訂單遭取消，狀況仍會持續。

他說：「我們希望買家不要取消訂單，或希望買家延後取貨，並給工廠應支付的金額。」他又透露，孟加拉的其他產業，如皮革、黃麻製品和陶瓷，也因全球疫情而受影響，呼籲歐洲和美國的買家應支持孟加拉，在防止該國成衣業於疫情期間陷入困境上努力。

據BGMEA數據顯示，孟加拉價值約26.7億美元的服飾訂單已被取消或暫停，其中涉及966家工廠、8.28億件服裝，受影響工人達196萬。另外，在孟加拉2018到2019財年價值405億美元的出口商品中，成衣比例達84%，其中超過60%被運往歐盟。

資料顯示，孟加拉約有4,600多家成衣廠，成衣業人數達410萬人，大多出口歐洲、美國和加拿大。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626