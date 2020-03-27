【零售浩劫】鱷魚恤半年轉蝕1.76億元

集團指出，在香港連續發生大規模社會事件及農曆新年期間爆發冠狀病毒疫情下，於截

至1月31日止6個月的「成衣及相關配飾業務」分類之營商氣氛嚴重惡化，收入暴跌34%至6,337.7萬，並錄得4,362.7萬元虧損。集團繼續透過關閉業績不佳店舖，以使其零售網絡合理化，並與業主協商以獲得租金優惠進而提升其運營效益。

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