【冧市重臨】道指早段挫逾千　港股夜期失守23000

新冠肺炎疫情持續下，英國首相約翰遜確診，觸發市場對英國脫歐前景的疑慮，美股連漲3日後，周五(27日)開市早段回吐，道指挫1,082點，至21,469點；納指跌243點，至7,554點；標指跌84點，至2,545點。港股夜期報23,075點，跌428點，低水409點。

歐股大挫，德國DAX指數挫3.49%；英國富時100指數瀉5.6%；法國CAC指數跌4.2%。滙豐控股倫敦股價折合約44.65港元，跌1.65%。

過去4個交易日勁飆近90%的波音公司股價回軟，早段跌7.29%至167.38美元。服裝零售商Gap放棄本月較早前推公布的全年財務預測，並擱置派息，股價早段跌7.51%至7.81美元。

不過，貝萊德行政總裁芬克對股市前景樂觀，認為是時候增加風險，但強調這個看法主要適用於長線投資者。不過，Cashthechaos.com的技術分析員認為，需要看到更高的高位，以及低位持續有買盤，才能確定大市是否已擺脫熊市。

商品方面，紐約期油現報每桶21.68美元，挫4.07%；布蘭特期油報24.83美元，瀉5.73%。國際能源機構(IEA)署長Fatih Birol估計，受全球30億人處於被封鎖狀態影響，環球石油需求可能會因此下跌20%。

他表示，如今全球有30億人被封鎖，故很可能會看到今年全年的石油需求大幅下降，就像有些人說的，每天大約減少2,000萬桶。而在2019年，全球石油需求為每日1億桶。

更甚的是，他指出，儘管石油需求遭受了巨大破壞，但石油的供應仍將會每日再增加300萬桶，部分原因來自於沙特阿拉伯與俄羅斯發動的石油大戰，它們在競爭市佔率，故呼籲石油輸出國組織(OPEC)領導人沙特阿拉伯協助穩定石油市場。

Birol說：「作為今年的G20輪值主席國，市場期望沙特阿拉伯就像過去一樣，為穩定全球石油市場提供建設性支持。」

他早前曾對譴責石油生產國，表示在市場上玩「俄羅斯輪盤」將引起嚴重後果，也認為油價若低於每桶25美元，美國頁岩油開發項目恐中斷。

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