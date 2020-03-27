【全球救市】內地積極研究一籃子宏觀政策措施
2020年03月27日 21:39
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
中國中央政治局周五(27日)召開會議，有關分析中外新冠肺炎疫情防控及經濟運行形勢，研究部署進一步統籌推進疫情防控及經濟社會發展工作。其中，強調要加大宏觀政策調節及實施力度，同時加緊研究提出積極應對的一籃子宏觀政策措施。
該會議表明，積極的財政政策要更積極有為，穩健的貨幣政策要更靈活適度，包括適當提高財政赤字率；發行特別國債；增加地方政府專項債券規模；引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！