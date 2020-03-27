2月流動用戶激減 工信部咁解畫...
2020年03月27日 21:41
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中國流動通訊用戶2月暴減引起民間廣泛猜測。對此，工信部信息通信管理局局長韓夏表示，工信部已就此向3家電訊商了解情況，初步分析可能有以下2個方面的原因。
首先是新冠肺炎。韓夏指出，2月份電訊企業有很多門店沒有辦法正常營業，雖然開通了網上的服務，但很多用戶還習慣去實體營業廳辦理一些新開戶等業務，因此新發展用戶的速度有所放緩。這是中國電信(00728)董事長柯瑞文和執行副總裁王國權的說法。
另外，由於一些用戶未能返回工作崗位，社會經濟活動需求減少，用戶對臨時卡進行了消號處理，注銷了臨時號碼。這也是中國聯通(00762)董事長王曉初的解說。
其二則是，攜號轉台去年11月起在全國實施，加上「提速降費」深入推進，部分原來有雙卡的用戶，不再需要單獨的流量卡，這部分流量卡用戶注銷了號碼。
韓夏相信，隨着經濟社會活動逐漸恢復，流動通訊的用戶數未來可能還出現增長，而根據中電信最新數據顯示，3月1日至22日期間，其流動用戶數每日平均新增24.5萬戶，該增幅比2月增長了1.14倍。
據工信部統計，內地今年首2個月流動數據用量累計達235億GB，按年增長44.2%；其中手機上網流量達到226億GB，按年增長39.7%。2月每戶流動互聯網接入流量(DOU)達到8.88GB，按年增長45.5%，較去年底提高0.29GB，達到近12個月以來最高。
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