2月流動用戶激減　工信部咁解畫...

中國流動通訊用戶2月暴減引起民間廣泛猜測。對此，工信部信息通信管理局局長韓夏表示，工信部已就此向3家電訊商了解情況，初步分析可能有以下2個方面的原因。

其二則是，攜號轉台去年11月起在全國實施，加上「提速降費」深入推進，部分原來有雙卡的用戶，不再需要單獨的流量卡，這部分流量卡用戶注銷了號碼。

韓夏相信，隨着經濟社會活動逐漸恢復，流動通訊的用戶數未來可能還出現增長，而根據中電信最新數據顯示，3月1日至22日期間，其流動用戶數每日平均新增24.5萬戶，該增幅比2月增長了1.14倍。

據工信部統計，內地今年首2個月流動數據用量累計達235億GB，按年增長44.2%；其中手機上網流量達到226億GB，按年增長39.7%。2月每戶流動互聯網接入流量(DOU)達到8.88GB，按年增長45.5%，較去年底提高0.29GB，達到近12個月以來最高。

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