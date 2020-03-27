【全球攬炒】今年國際遊客料挫30%　數百萬人恐失業

外國傳媒報道，聯合國世界觀光組織周五(27日)表示，受到疫情衝擊，2020年國際遊客數將下滑20至30%，數百萬份工作恐消失。

該組織聲明指出，遊客人數下滑料將使國際旅遊業損失3,000億至4,500億美元收益，幾乎是2019年收益1.5萬億美元的1/3。

回看2009年全球經濟海嘯期間，國際遊客數曾下滑4%；2003年「沙士」奪走全球774人性命，國際遊客僅下滑0.4%。

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