罕見跌穿900萬！藍田滙景三房減價28萬沽

美林物業林小燕表示，藍田滙景花園本月錄3宗三房單位成交，其中15座中層D室，實用面積614方呎，望內園景，開價925萬港元，同類型三房單位做價，近年罕見跌穿900萬元。上址近日減價至897萬元連租約沽出，呎價14,609元。而本月其他兩宗三房單位買賣，做價分別達935萬及945萬元。

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