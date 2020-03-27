粵海投資賺50.4億元按年持平 全年派息增8%
2020年03月27日 22:42
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東江水供應商粵海投資(00270)公布，2019年收入按年增長24.9%至166.91億元，惟純利按年僅增0.58%至50.44億元；每股盈利77.16仙。
儘管如此，該公司末期息增至每股40.5仙，連同中期息全年每股派息增加8.03%至57.8仙。以周五(27日)收市價14.64元計算，股息回報率3.94厘。
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