【石油大戰】失預算！俄羅斯原估計油價跌至30美元

外國傳媒報道，俄羅斯能源部副部長Sorokin表示，俄羅斯不會人為影響油價，將維持原油產量水平，如果石油輸出國組織(OPEC)以往沒有宣布增產，本可以避免油價面臨額外衝擊。

他透露，與油組協議破裂時，俄羅斯原本預期油價跌到每桶30美元，故油價25美元「令人不適」，但對俄羅斯而言並不是災難，若油價在每桶25美元左右維持2到3年，將出現大問題。

他估計，若不出現新的衝擊，油價可能在6至7個月內回升至每桶40美元，即年底前油價會高於當前水平，又強調俄羅斯和沙特之間依然保持良好的關係。

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