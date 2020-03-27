思捷6家歐洲附屬公司申請破產保護　下周一復牌

思捷指出，主管法院已任命一位國際律師事務所合夥人為臨時保管人，監督重組過程。相關附屬公司現任管理人員製定的重組計劃草案，須於今年6月29日前，提交債權人和法院批准，期間附屬公司的管理層在臨時保管人及臨時債權人委員會監督下，繼續任職並負責管理相關公司業務。

集團稱，重組計劃將有助相關附屬公司負債大幅減少至可持續及可管理的水平，而通過推行財產保護訴訟程序，附屬公司可從德國聯邦就業局獲得德國員工的薪金和社會保障金資助，以及為更靈活的解決方案與勞動委員會進行談判。

集團指出，相關附屬公司目前資金仍具流動性，但鑑於疫情或威脅未來資金流動性不足，並考慮到財產保護訴訟程序的潛在效益，董事會認為申請財產保護訴訟程序，符合集團及股東整體利益。

思捷已申請股份下周一復牌，停牌前報0.76港元。

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