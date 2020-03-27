神華去年少賺5%但增派息　逾9厘回報誘股東

該公司去年股息折合約1.38港元，以周五(27日)收市價14.36港元計算，股息回報率逾9厘。

事實上，神華公布，為貫徹實施修訂後的證券法，加強投資者合法權益保護，回應投資者特別是中小投資者的訴求，綜合考慮公司盈利規模、現金流、資本開支及長遠可持續發展，在平衡短期利益和長期利益的基礎上，擬提高2019至2021年度的現金分紅比例，在符合公司章程規定的情形下，2019至2021年度每年按公司章程規定方式以現金方式分配的利潤提高至不少於當年歸屬於公司股東淨利潤的50%。

業績通告顯示，神華今年商品煤產量及煤炭銷售量目標分別為2.68億及4.03億噸，比去年跌5.2%及9.9%，換言之恐連跌2年，而自產煤單位生產成本增幅指引為8%。至於今年發電量目標亦會降5.5%至1,451億度。集團今年收入指引為2,163億元，比去年低10.6%，亦恐連跌2年。

神華預計內地今年全社會用電量將保持穩定增長，電價實施「基準價+上下浮動」機制，電力市場化競爭加大。煤電資源區域整合推動火電產能結構持續優化，有望為火電爭取一定的增長空間。

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