中銀：續投資人力資源及科技 不會凍薪及裁員
2020年03月27日 23:10
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儘管疫情蔓延對各行各業造成衝擊，中國銀行(香港)(02388)副董事長兼總裁高迎欣表示，該行年初至今的貸款需求及質素，未有明顯變化。今年業務表現雖具挑戰，但相信疫情及宏觀經濟下行，帶來的收入壓力只屬短期。該行將繼續投資於人力資源及科技，強調不會凍薪及裁員。
去年中銀香港貸款總額增長10.2%，至1.39萬億元，跑贏市場表現。該行副總裁王兵展望於疫情拖累下，今年的經營環境將較去年困難，但隨各國推出刺激政策，相信疫情好轉及經濟復甦可期，中銀香港的客戶基礎深厚，有信心今年貸款增長仍達中高單位數。
中銀香港財務總監隋洋預計，未來一年美國利率將維持不變，相信港元拆息將隨之回落，今年淨息差有收縮壓力，該行將透過增加貸款投放、高收益資產比重及管理資產負債表等，緩和低利率環境對淨息差的負面影響。
股息政策方面，隋洋指，該行的資本水平具充足空間，未來將綜合考慮監管要求、銀行長期業務發展需求、及股東回報等釐定派息水平，認為目前四成至六成的派息比率區間合理。
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