中銀：續投資人力資源及科技 不會凍薪及裁員

去年中銀香港貸款總額增長10.2%，至1.39萬億元，跑贏市場表現。該行副總裁王兵展望於疫情拖累下，今年的經營環境將較去年困難，但隨各國推出刺激政策，相信疫情好轉及經濟復甦可期，中銀香港的客戶基礎深厚，有信心今年貸款增長仍達中高單位數。

中銀香港財務總監隋洋預計，未來一年美國利率將維持不變，相信港元拆息將隨之回落，今年淨息差有收縮壓力，該行將透過增加貸款投放、高收益資產比重及管理資產負債表等，緩和低利率環境對淨息差的負面影響。

股息政策方面，隋洋指，該行的資本水平具充足空間，未來將綜合考慮監管要求、銀行長期業務發展需求、及股東回報等釐定派息水平，認為目前四成至六成的派息比率區間合理。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626