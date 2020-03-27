資金湧入！港元匯價強見7.751

資金湧入香港，刺激港元匯價表現強勢，周五(27日)兌每美元高見7.751，進一步逼近7.75的強方兌換保證。

早前有分析指，隨着港美息差擴闊，資金湧向港元賺取息差，料第2季有機會觸發強方兌換保證。

按照貨幣發行局制度的原則，若市場對港元的需求大過供應，令港匯轉強至7.75的強方兌換保證，金管局會向銀行沽出港元、買入美元，使總結餘增加及港元利率下跌。2015年金管局被動地從銀行共購入293億美元，沽出2,272億港元，當時令總結餘相應增加。

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