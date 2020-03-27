彭斯：或「很快」有疫情治療方案 道指跌幅收窄

外國傳媒報道，美國副總統彭斯表示，「很快」可能有針對疫情提供治療方案，並會看到民眾和企業渡過危機。他希望眾議院在周五(27日)結束前通過刺激法案，預計經濟在危機後「回升」，因美國經濟基本面依然強勁。

美股跌幅收窄，道指報21,848點，跌703點，較之前瀉逾千點收窄。

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