信德去年少賺25%　運輸業務虧損1.2億元

截至去年12月底止的年度，信德的運輸業務按年由盈轉虧，錄得虧損1.22億元，較2018年賺2.45億元大幅倒退。公司解釋，除了港珠澳大橋開通分流旅客外，更在下半年度遇上香港的政治事件，令旅遊業委靡不振。期內，該公司運輸部門旗下噴射飛航往來澳門和香港包括九龍、屯門和赤鱲角的旗艦航線服務，總載客量為790萬人次，按年下跌39%。

公司指，因新冠肺炎疫情急速蔓延，香港政府自2月起下令關閉所有海路口岸，所有客船被迫暫停服務至另行通知。面對逆境，公司噴射飛航推行了一系列成本控制及精簡人手措施。公司將密切關注新冠肺炎疫情的發展，並評估疫情對未來財務狀況及經營業績的影響。

此外，公司的酒店及消閒業務在去年虧損擴大5.2倍至2.19億元。於去年底，公司的銀行結餘及存款為122.81億元，按年減少20.37億元。資本與負債比率17.3%。公司每股基本盈利114.3仙，派末期息每股18仙。

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