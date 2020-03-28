東方日報B1：中行工行多賺4%　預警資產疫市受創

業績顯示，工行去年純利按年增長4.88%，至3,122.24億元(人民幣‧下同)，單計第四季，按年多賺4.24%，表現平穩。儘管末期息增加4.86%，至每股派0.2628元，全年派息比率微降0.1個百分點，至30.4%。

內地利率下跌令銀行息差受壓，工行去年全年淨利息收益率縮至2.24%，較去年首三季收窄0.02個百分點，相較2018年底收窄幅度更達0.06個百分點。

內地經濟進入下行軌道，內銀資產質素成焦點。儘管工行去年底的不良貸款率較去年第三季有所下跌，該行行長谷澍稱，新冠肺炎疫情拖累內地經濟表現，加上銀行對中小微企的延期還本政策僅實施至今年6月底，預計下半年部分企業將遇上經營困難，並對該行資產質素帶來衝擊。

不過他續指，工行撥備覆蓋率充足，向該行申請延期還本的中小微企數目不多，整體信貸風險可控。另外，內地經濟中長期向好趨勢未變，加上貨幣政策空間依然充足，有助企業復工復產，有信心該行今年仍可穩定經營。

多間大行去年底的不良貸款率，按季錄得改善或持平，惟不良貸款餘額普遍呈上升之勢，去年銀行更需加大力度核銷壞帳，未見得內銀壞帳壓力有明顯紓緩迹象。

一般而言，銀行會透過出售或轉讓不良貸款，甚至耗用期內收入進行核銷，可令銀行不良貸款率等財務指標保持於較低水平，惟會影響盈利增長。值得留意的是，單計工行、中行去年共核銷高達1,826.57億元壞帳。

觀乎3月27日公布業績的大型內地銀行資本水平，去年底核心一級資本充足率按季均呈現上升趨勢，其中工行的升幅較為明顯，上升0.27個百分點，至13.2%，其他大行的資本充足率均達11%或以上。

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