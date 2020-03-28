于品海旗下南海控股去年轉蝕5.6億元

南海控股股價周五(27日)逆市跌1.45%，收報0.068元。

公司在業績報告內解釋，虧損的主要原因是房地產開發分部受收入確認及計提遞延所得稅費用的影響，使利潤下降；另外，文化與傳播服務分部受首次採納「香港財務報告準則第16號租賃」的影響，令業績下降。

去年南海控股總收益按年大減44.48%至93.21億元，毛利亦跌逾一半至51.82億元。當中，房地產開發部門去年收益按年跌66.68%至33.01億元，稅前溢利亦跌54.09%至27.62億元。

同期文化與傳播服務部門之收益按年下降約5.65%至46.52億元，稅前虧損按年擴大31.55%至8.68億元。該部門下的影院業務含稅票房收入按年下跌約1.9%至32.76億元人民幣(不含服務費)。公司表示，新冠肺炎疫情自本年初爆發以來，已對集團的業務，尤其是影院業務產生了不利影響。集團的經濟狀況及財務業績可能有更進一步變化及影響，受影響程度於本次報告刊發日尚無法估計。

此外，包括《香港01》在內的新聞傳播業務部門之2019年收益約為8,960萬元，按年大幅收縮近六成，稅前虧損約3.87億元。事實上，南海控股旗下新聞傳播業務的業績屢屢向下，2018年度除稅前虧損3.85億元，2017年度虧損則為3.22億元。

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