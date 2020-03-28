鳳凰衛視去年盈利大跌近五成

期內，該公司的電視廣播業務按年由盈轉虧，錄得6,367.9萬元虧損，2018年同期則有盈利2.54億元。公司指，互聯網媒體的持續發展繼續對傳統媒體造成挑戰。當中鳳凰衛視中文台及鳳凰衛視資訊台的收入下降30.9%至約8.01億元，佔總收入的21.7%。

該公司的房地產業務亦按年由盈轉虧，由2018年的賺3,619.3萬元，變為2019年度的虧損1,456.4萬元。其他業務方面，則虧損按年擴大逾四成至1.41億元。戶外媒體溢利則按年收縮近七成至4,416.7萬元。於去年底，該公司的資本負債比率為80.7%。

公司稱，新冠肺炎疫情爆發對全球經濟及市場狀況的不利影響，預期經營狀況將會艱難。

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