澳門勵駿業績又「見紅」　去年蝕1.9億元

就去年業績大倒退，澳門勵駿解釋，主要原因是2018年4月完成出售一間附屬公司。業績通告顯示，該公司2018年錄得出售一間附屬公司收益超過34億元，惟去年同類收益為零。

業績通告亦披露，去年該公司博彩業務的收益為接近19億元。然而，期內酒店客房收入按年倒退19.56%至1.88億元，拖累非博彩分部不但收益按年倒退9.06%至4.61億元，更錄得虧損按年擴大51.88%至3.6億元。

展望今年，該公司指，新冠肺炎疫情的影響已經拖慢業績增長。澳門漁人碼頭重建項目方面，現正重新設計酒店構造，以遵守澳門政府部門的高度要求。

另外，澳門勵駿宣布委任聯席主席周錦輝之配偶陳美儀為執行董事，並且接替周出任公司行政總裁。與此同時，周母林鳳娥因年事已高，決定辭任公司董事職務。上述人事變動均已於周四(26日)生效。

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