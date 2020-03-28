鄭若驊丈夫旗下安樂工程去年純利大跌23%

業績通告顯示，收入佔比最大的屋宇裝備工程業務，去年收入按年勁挫39.53%，至26.76億元，溢利更按年銳減44.07%，至1.41億元。至於ICBT(資訊、通訊及屋宇科技)業務則錄得溢利按年下滑11.29%，至6,470萬元。

展望未來，公司稱，中美貿易糾紛似乎未能在不久將來得到全面解決，本港尚未從去年6月初開始的社會事件中恢復過來。此外，立法會「拉布」導致延遲批出新公共工程合約，而建築人口老化及人手短缺的問題，亦繼續對建築商的生產力構成重大挑戰。新冠肺炎疫情迄今還未消退，香港、澳門及內地部分建築工程招標與項目的進展亦難免受到一定程度的影響。

公司預計，短期內的市場競爭將愈趨激烈，繼而對行內各項招標和項目的邊際利潤構成壓力。

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