歐洲股市：首相確診新冠肺炎　英股收挫逾5%

歐洲股市連升3日後，周五出現獲利回吐，三大指數低開低走。英國首相約翰遜確診感染新冠肺炎，英國富時100指數大跌305點或5.25%，收市報5,510點。法國CAC指數收報4,351點，跌192點或4.23%；德國DAX指數收報9,632點，跌368點或3.68%。

歐盟領導人周四未能就抗疫支持經濟的規模達成共識，他們給自身多兩周的時間制定細節。

個股方面，全球最大郵輪公司嘉年華公司股價回吐20.5%。兩大石油公司英國石油及皇家殼牌收挫9.3%及10.4%，是拖低英國股市的主力。

航空相關股亦回吐，空中巴士跌5.7%；漢莎航空跌6.7%。引擎股勞斯萊斯跌10%；MTU航空引擎跌2.6%

銀行股有沽壓，巴克萊跌9.8%；蘇格蘭皇家銀行跌9.3%；法國興業銀行跌8%；德意志銀行跌6.9%；西班牙國際銀行跌5.9%。歐洲央行要求銀行業至少到2020年10月都不要支付關於2019年和2020年的股息。

汽車股亦被拋售，戴姆勒跌8%；福士跌7.3%；寶馬跌3.7%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626