美國活躍石油鑽井減至624台 創3年新低
2020年03月28日 02:14
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(Getty Images圖片)
美國油田服務公司貝克休斯的周報顯示，3月27日當周，美國活躍的石油鑽井減少40台，遠多過預期的減少6台，連續第二周下降，並創2015年4月份以來最大單周跌幅。而活躍油井減至只有624台，創2017年3月份以來新低。期內美國活躍的天然氣鑽井減少4台，至102台。
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