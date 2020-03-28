紐約期油再跌4.8%　兩日累瀉12%

國際能源署(IEA)總幹事比羅爾(Birol)指全球原油需求正插水式下跌，油價連日急挫。紐約5月原油期貨收報每桶21.51美元，跌1.09美元，跌幅4.82%，兩日累瀉逾12%。

倫敦布蘭特5月原油期貨收報每桶24.93美元，跌1.41美元或5.35%。

受原油需求急降影響，美國油田服務公司貝克休斯的周報顯示，3月27日當周美國活躍的石油鑽井減少40台，遠多過預期的減少6台，連續第二周下降，並創2015年4月份以來最大單周跌幅。而活躍油井減至只有624台，創2017年3月份以來新低。

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