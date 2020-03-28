美股大玩過山車　道指收市挫915點

美股連升3日後顯著回吐，美國成為全球新冠肺炎確診個案最多的國家，投資者憂慮疫情失控，道指早段曾瀉逾千點。其後在眾議院通過2.2萬億美元紓困法案，及總統特朗普即將簽字的消息帶動下，道指跌幅一度收窄至224點，高見22,327點；惟尾市沽壓重臨，收市報21,636點，跌915點或4.06%。標指收報2,541點，跌88點或3.37%；納指收報7,502點，跌295點或3.79%。

道指本周累漲12.8%，創1938年以來最大單周漲幅。標指及納指全周累漲10.2%及9%。

美國3月密歇根大學消費信心指數終值向下修訂為89.1點，創3年新低，較前一個月的101點急跌11.9點，是2008年10月以來最大跌幅。

波音公司連日急升後，周五回吐10.2%，是表現最差道指成分股。油價兩日挫12%，雪佛龍插近一成功。

加州資源(CRC)股價一度插水逾六成，收市跌46.7%。該公司債務轉換失敗，據報將考慮申請破產。

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