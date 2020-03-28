港股ADR跌533點 騰訊挫至376元

美股三大指數挫3%至4%，港股ADR指數顯著下跌，按比例計算，收報22,950點，跌533點或2.33%。

重磅藍籌股全線向下，騰訊收報376.37港元，較港收市跌6.03元；友邦收報66.67元，較港收市漲2.08元；香港交易所收報227.99元，較港收市跌6.61元；滙豐控股收報44.76元，較港收市跌0.64元。

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