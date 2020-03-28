【果粉注意】新專利獲批　蘋果公司密謀推摺疊式iPhone？

受新冠肺炎疫情影響，日前傳出蘋果公司(Apple Inc.)考慮延後推出5G iPhone旗艦手機之際，外媒報道，美國專利及商標局批准蘋果公司一項新專利，透過聯合操作模式(joint operating mode)將同一個畫面無縫分割顯示在兩個營幕上。市場相信，此專利未來有可能應用在摺疊式iPhone及iPad之上，為繼華為、三星(Samsung)及摩托羅拉(Motorola)後，部署於摺疊手機市場分一杯羮。

蘋果公司股價於周五(27日)收跌逾4%，報247.74美元。

業內人士預估，今年摺疊手機銷售有機會達到400萬部，到2025年將進一步增加至1.5億部，有利軸承廠帶來新商機。

資料顯示，2019年華為發表旗下第一款摺疊手機HUAWEI Mate X，今年再推出升級版HUAWEI Mate Xs。三星今年2月發表旗下第二款摺疊手機Galaxy Z Flip。摩托羅拉亦已推出一款名為Razr 的摺疊手機。

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