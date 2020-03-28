新冠肺炎：美眾院通過紓困方案　特朗普簽署成法

新冠肺炎持續擴散，美國迄今確診人數突破10萬宗，疫情拖累國內經濟。繼國會參議院周三(25日)一致通過向全國發放2.2萬億美元(約17.2萬億港元)紓困撥款後，眾議院周五(27日)亦通過該史無前例的法案。總統特朗普相隔數小時後，即簽署有關法案。

法案內容包括向個人發放一次性補貼、加強失業津貼、增加醫療保健資金和貸款，以及向企業提供補貼以防止裁員。特朗普曾承諾會立即簽署法案，預料部分國民將在3周內收到最多1,200美元(約9,360港元)的現金支票，而兒童亦會獲得500美元(約3,900港元)。

眾議院通過法案後，特朗普在副總統彭斯等高層陪同下，在白宮簽署法案生效。他在Twitter形容，這是美國史上最大規模的經濟援助計劃，將為國內家庭、工人及企業提供緊急救援。美國上周申領失業救濟金的人數達330萬人，創國內紀錄。

另外，疫情下，導致醫療資源短缺，特朗普同時引用「國防生產法」，下令要求通用汽車(GM)增產對抗疫情所需的呼吸機。

此外，外電引述美國政府官員稱，美國政府正準備暫停徵收進口關稅3個月，以減輕疫情構成的經濟損失。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626