1周10大驚奇：亞洲盛衰溫度計響警！恐陷賤物鬥窮人時代

2020年接近過了3個月，確實似度日如年。回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸戒投資者切忌衝動！現時又如何呢？之後大家要面對的可能會是「衰退兼通縮」，即「賤物鬥窮人」時代，需要耐心等候困局過去。

【1、亞洲盛衰溫度計：衰退了】

新冠肺炎疫情持續，削弱全球內外部的需求，而新加坡的經濟活動亦有所放緩，該國本周公布，首季國內生產總值(GDP)創約十年來最大降幅，按年收縮2.2%，高於市場預期收縮1.4%。其中，製造業按年收縮0.5%，建築業按年收縮4.3%，服務業按年收縮3.1%。

當局考慮到新加坡首季表現差於預期，遂將今年GDP增長預測，由原先預期的收縮0.5%至增長1.5%，修訂為收縮1至4%，經濟衰退已無懸念。當局指出，隨着疫情不斷升溫，部分國家鎖國封城，令經濟活動遭到破壞，有可能導致該些國家的經濟急劇放緩，廣泛地削減經濟活動，全球供應鏈中斷，恐對新加坡外向型行業(包括製造業及批發貿易)產生不利影響。

往績顯示，不要輕看新加坡經濟指標響警，由於其外向型經濟的性質，令它較其他國家容易受外圍波動影響，故經濟及股市表現往往預示着整個亞洲區。過去兩次亞洲區陷入衰退，包括2001年科網爆破及2008年金融海嘯，新加坡是第一個或首批亞洲國家首先身陷險境。

資料顯示，2008年10月雷曼兄弟爆煲引發股災前，新加坡早在9月率先陷入衰退，之後馬來西亞、印度、泰國、菲律賓在隨後1至2季跟隨；而印尼及南韓則出現1個季度負增長而1個季度正增長的梅花間竹局面；中國經濟增長則顯著放緩。故此，新加坡經濟一向被視為「亞洲盛衰溫度計」。

【2、亞洲盛衰溫度計：通縮了】

除了經濟不景氣，受新冠肺炎疫情影響，新加坡本周亦公布，今年2月核心通脹竟出現負值，為近10年首次「見紅」。

新加坡金融管理局和貿工局表示，新加坡2月核心通脹(不包含住宿和個人交通費)按年大幅下滑，為-0.1%，低於今年1月的0.3%。這是自2010年1月-0.5%以來的最低核心通脹。至於整體通脹也很低，按年僅升0.3%，低於今年1月的0.8%。

若果它是「亞洲盛衰溫度計」的話，顯然預示着「賤物鬥窮人」的通縮危機殺到。

【3、美國盛衰溫度計：大鑊了】

除了亞洲有「盛衰溫度計」，美國也有！美國24小時營業、全年無休的早餐連鎖店Waffle House，被視為「天然災害衝擊程度的指標」，由於Waffle House有良好的災害應變能力，能在極端天氣下保持營運，或在災害後迅速重新開張，連美國聯邦緊急事務管理署(FEMA)管理員Craig Fugate也曾表示，Waffle House會關店的話，意味着狀況真的很糟糕。

結果Waffle House本周公布，在全美已關閉365家分店，目前仍在營運的店舖有1,627家。

另外，報道指出，FEMA還有非正式的「Waffle House營運指數」，來追蹤天災對某地區的影響，在發生災害時，若Waffle House的店舖被標記為綠色，則表示餐廳擁有電力，其店面損壞有限或完全沒有損壞；黃色則顯示店舖沒有電源，或僅使用發電機電源，以及食物可能供應不足；紅色顯示餐廳關閉，代表店舖受嚴重損壞，或遭遇嚴重洪水。

當地網友看到Waffle House宣布局部關門消息後，紛紛表示「大鑊了」，反映今次疫情非同小可。

【4、全球通縮溫度計：價崩了】

隨着疫情及石油大戰夾擊，國際油價今年內暴跌60%，紐約期油及布蘭特期油目前分別徘徊在每桶30美元以下。然而，在現貨市場，原油生產商面對的環境更讓人崩潰，預示着通縮並非靠嚇。

一般情況下，原油現貨交易價格高於或低於期貨價格，但當供過於求時，現貨相對的溢價會收窄，甚至折讓擴大。就目前而言，折讓幅度達到數十年高位，情況遍布非洲到中東再到拉丁美洲。

尼日利亞是非洲最大的石油生產國，其旗艦產品Qua Iboe原油的售價較布蘭特基準價每桶低3.1美元，為有史以來最大折價幅度。另外，哥倫比亞Vasconia原油售價較布蘭特原油每桶低7.75美元，為4年半新低。

事實上，需求下跌仍是主導油價的重要原因，在歐洲一些國家，燃油消費量下降了1/3甚至更多，煉油廠被迫減少原油加工量。有業內人士更指，目前煉油廠以「最低原油加工率」運行。

與此同時，疫情加上石油大戰，使美國汽油價格急插，惟今次油價暴跌可能是經濟衰退的不祥之兆。本周有報道指出，美國肯塔基州汽油價格已跌破每加侖1美元，其他地區恐在未來幾天跟隨。GasBuddy石油分析主管Patrick DeHaan估計，美國零售汽油平均價格未來兩天將跌至每加侖1.99美元，在4月中再降至1.49美元，為16年以來最低。

芝加哥普通汽油批發價周一(23日)驟降逾50%，至每加侖15.18美仙；相比之下，桶裝的Bazooka牌香口膠在亞馬遜網站平均每片5.8美仙，即3片香口膠價格相當於1加侖汽油。

為控制疫情，美國已有許多地區「封城」，需求驟減導致汽油價格大跌，在這種大環境下，低油價不見得能像以往刺激消費，甚至可能成為美國經濟轉弱的另一個指標。

【5、全球避險溫度計：混亂了】

除了油價，隨着全球大流行病阻斷了實物交易路徑，同時投資者大量湧入以求避險，紐約黃金市場如今面臨着歷史性的擁擠。

本周金市出現了一個大問題，就是：在金屬煉廠關閉、疫情防控措施導致飛機停飛之際，紐約是否能有足夠的黃金來交割在紐約商品交易所(Comex)交易的期貨合約。有報道透露，截至周二(24日)，4月黃金期貨的未平倉合約數為195,604張，相當於1,960萬安士。Comex倉庫的可交割總庫存為870萬安士。

BMO Capital Markets的金屬衍生品交易主管Tai Wong表示，這是幾十年以來未曾見過的現象，因為煉廠從未需要關閉，不管是在戰爭時、是在大金融危機時，還是在自然災害時。這從未發生過，而且現在發生的速度快得驚人。

對供應的擔憂和黃金購買熱潮，使紐約期貨價格對倫敦現貨黃金的溢價飆升至數十年高點，並凸顯了在病毒引發市場動盪之際，投資者尋找安全避風港的心情有多麼熱切。上次紐約與倫敦價差有這麼大還是在1980年代，當時亨特兄弟試圖操縱白銀市場，並推動黃金期貨價格飆升至每安士850美元的高位，為一項曾保持了25年的紀錄。

紐約6月份交割的黃金期貨合約周二曾上漲7.7%，至每安士1,693.5美元，最高時較倫敦現貨價格溢價67.57美元。彭博匯編的數據顯示，根據回溯到1970年代中期的收市價，之前最活躍期貨合約與現貨黃金之間的最大價差出現在1980年，為67美元。

【6、全球債務溫度計：有難了】

講起金價，由於新冠疫情爆發，市場爭相避險，降低了對高收益資產的需求，新興市場債券今年開局慘淡。現在，它們又面臨一個新威脅：評級下調。

這一致命的大流行病，給世界各地的經濟造成了嚴重破壞，工廠停工停產，消費者被要求呆在家中。全球面臨着陷入衰退的威脅，出現大量企業無力償債的可能性也在增加。

目前新興市場企業所處的困境似乎比2008至2009年全球金融海嘯期間更為嚴峻。當時，中國出台了大規模的刺激措施馳援，而這一次，該國的財政舉措相對有限，且全球各地實施的封國封城舉措正在削弱需求。全球經濟的任何復甦可能都是緩慢的，這無疑增加了企業無力償債的風險。

許多新興市場公司已經處於危險地帶。國際金融研究所的數據顯示，超過20%的公司美元債(不包括金融債)已被置於負面觀察名單，在尼日利亞，這比例高達90%；墨西哥為68%；阿根廷為66%；南非為53%。過去一個月，投資者從全球公司債基金中撤走了340億美元，而2018年和2019年平均每月要流入資金140億美元。

主權借款人也面臨評級下調風險。印尼的一個議員小組，呼籲政府放寬預算赤字佔GDP比例的法律上限，從3%提高到5%，繼而使該國可增加開支抗擊疫情。評級機構將關注有多少追加支出將用於幫助企業。

【7、全球股市溫度計：蕭條了】

講了那麼多，論到股市！今次美股代表標指僅用了22個交易日，就由歷史高位重挫30%，速度之快是歷史紀錄，較1934年、1931年，以及1929年的史上第2、3、4快的紀錄更勁！換言之，今次冧市可能預示着接下來經濟較上世紀「大蕭條」慘得多。

根據往績，1934年、1931年，以及1929年由高位累瀉30%，分別需時23、24，以及31個交易日。

美國銀行首席技術分析師Stephen Suttmeier表示，對企業來說，2020年是噩耗。加拿大皇家銀行(RBC)美股策略主管Lori Calvasina警告，標指底部可能介乎1,600至1,800點。

DataTrek Research創辦人Nick Colas更指，投資者不要相信任何股市喘穩的信號，下一波大跌可能幾日後就來臨，而不是數周後。

事實上，不止美股，即使亞洲股市本周大幅反彈，但仍不足以說服投資者相信股市已走出低谷。Foundation Asset Management首席投資官Michael Liang表示，反彈並不意味市場會直線上揚，4月份企業開始公在首季業績和次季指引時，可能還會迎來又一輪拋售。「你覺得市場已經完全計入了業績受到的影響？我不認為。」

Bank of Singapore投資策略部負責人Eli Lee稱，資產負債表薄弱且業務模式處於風險之中的企業，可能會看到其估值「永久性受損，有些甚至可能生存不下去，不知道形勢何時才能開始改善，重要的是不要被短期反彈所引誘。疫情下的市場走勢可能會呈現出W形或U形，對於那些在下跌30%之後尋找機會的人來說，現在要非常小心危險的估值陷阱。」

事實上，歷史數據也警示，MSCI亞太指數上次出現如此強勁的反彈，是2008至2009年金融海嘯期間後，但很快又跌了20%才見底。

【8、經濟迷失溫度計：升溫了】

講起經濟前景，很多人都擔心全球「日本化」，即同時間陷入經濟長期低增長、低通脹、低利率的「三低迷失」困局！更不堪的是，這個「經濟迷失溫度計」本周升溫，就是已正式宣布延遲舉行奧運會。

據日本民間單位估算，東京奧運延期可能造成6,000億日圓(約427.94億港元)至7,000億日圓(約499.27億港元)日本國內經濟損失；如果等了一年後最終取消舉辦，包括疫情影響，日本國內生產總值(GDP)恐被拉低1.4%，相當於7.8萬億日圓(約5,563億港元)。

第一生命經濟研究所首席經濟學家永浜利廣利用近年夏季奧運舉辦國的經濟增長後估計，東京奧運延期或取消，2020年日本GDP將減少1.7萬億日圓，加上各種效應，將損失3.2萬億日圓左右(約2,282億港元)。

日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，東京奧運延期將令日本經濟損失達6,408億日圓(約457億港元)，如果最後是取消，經濟損失則將達到4.5151萬億日圓(約3,220億港元)。

SMBC日興證券首席經濟學家牧野潤一則預期，如果疫情擴大並持續至7月前後，今年日本GDP將減少7.8萬億日圓，上市企業淨利潤預期最多減少24.4%。

【9、全球好境溫度計：擔憂了】

講起日本，該國「迷失」多年，而亞太區另一個家，則享受了近30年經濟從未衰退的奇迹，這就是澳洲！不過，該國本周也擔心了，尤其是失業人士開始湧入了全國各地的就業服務辦公室，使澳洲總理莫里森警告，疫情可能導致類似「經濟大蕭條(Great Depression)」經濟危機。

澳洲過去經歷創紀錄的29年經濟增長，但在疫情爆發後，經濟受重創，雖然政府提供1,890億澳元援助方案，但全國經濟仍料陷入衰退。

報道指出，澳洲各地出現就業服務辦公室大排長龍，堪稱數十年首見。一個提供澳洲政府服務的網站被塞爆，求職者湧入註冊以獲得補助金。為幫助民眾度過危機，補助金暫時倍增，每兩周多550澳元。

在數以萬計民眾飯碗不保下，莫里森表示，遇上一場「自經濟大蕭條以來從未見過」的經濟危機，情景類似1920年代末期和1930年代。

【10、致富潛力溫度計：靠專一？】

最後要分享的「溫度計」是致富潛力！相對男士們，或許女士們更需要在出門前，思考應該穿甚麼。就此，有研究就想證明，不思考穿甚麼會否對理財有幫助！

外國傳媒報道，日本有一名女大學生，就一口氣買了3件同款的連身裙，並決定實驗連續穿着兩個月會有何變化。結果顯示，不僅能節省許多時間，更可凸顯個人性格等9個優點！

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最後，其實不只是女士們，蘋果公司的已故「教主」喬布斯、Facebook的朱克柏格、美國前總統奧巴馬，也曾做過類似事情...

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