大埔中心減價70萬沽　呎價再穿1.5萬

大埔中心再有單位成交呎價跌穿1.5萬港元，世紀21宇田地產高級客戶經理劉碧珍稱，該屋苑18座中層F室，實用面積407方呎，兩房兩廳間隔，座向北面望樓景，原本開價650萬元，最終減價70萬元或10.8%，獲上車客斥580萬元購入，呎價14,251元。

據了解，原業主於2015年2月以448萬元買入單位，持貨5年至今轉售，帳面獲利132萬元或29%。

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