租客預繳1年租金利誘　美孚新邨業主減價12%「回敬」

利嘉閣地產美孚分行(B組)聯席市務董事郭永峰稱，美孚新邨2期吉利徑21號高層C室錄得租務成交，單位實用面積約638方呎，原則為兩房戶，及後改為三房套廁，外望內園及街景。業主原本叫租2.1萬元，因見租客願意預付1年租金，故減價2,500元或約12%，終以1.85萬元租出，實用面積呎租約29元。

據悉，業主於2019年11月，以約830萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約2.7厘。

郭指，美孚新邨本月至今，累積錄得約37宗租務成交，呎租約33元，現約有89個單位放租，最低租金叫價由1.6萬元起。

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