新冠肺炎：糧食保護主義蔓延　專家憂慮價格飆、社會崩潰！

新冠肺炎病毒大規模擴散全球，為有效控制疫情，多國採取封路、封城，甚至鎖國等措施，但同時卻阻礙物流及運輸，致供應鏈斷裂，市民除了疲於搶購消毒防疫用品外，更要四出搶購糧食及日用品。外電報道，為確保糧食供應充足，作為世界第3大稻米出口國的越南，其國家儲備局計劃在6月15日前儲存19萬噸稻米，年內則儲存8萬噸水稻。

據資料，2019全年該國共儲存20萬噸稻米及8萬噸水稻；而越南日前已下令，截至今日(28日)前，中止簽署新的稻米出口合約。

除了越南，不少國家早已實施糧食輸出禁制，小麥麵粉主要供應國哈薩克禁止麵粉、胡蘿蔔、糖及馬鈴薯出口；塞爾維亞已停止出口葵花油及其他農產品；小麥出口大國俄羅斯亦逐周評估市況，不排除發出出口禁令。

事實上，市場已擔憂各國的糧食保護主義將進一步打擊全球貿易及產業鏈。倫敦智庫漆咸樓(Chatham House)新興風險研究主管班頓警告，若政府未能合作確保全球供應暢順，缺糧情況將更惡化，市民瘋狂搶購加上保護主義政策可能推升糧食價格，產生惡性循環，並坦言「一旦斷糧，社會將完全崩潰。」

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