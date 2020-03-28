代理：3月首26日一手私樓註冊量按月挫近半

經濟前景未明朗，影響物業投資交投。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，3月首26日整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量共錄3,725宗，較2月同期4,128宗下跌約9.8%。

一手私樓方面(不包括一手公營房屋)，3月首26日註冊量僅錄504宗，按月大幅減少約49.3%。至於二手住宅，同期的註冊登記錄得2,789宗，按月微增約4.5%。工商舖、純車位及其他等非住宅物業則共錄378宗，按月跌約6.4%。一手公營房屋錄得54宗，較上月同期61宗，按月下跌約11.5%。

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾稱，由於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，註冊個案屬滯後數字，相信3月份新盤及二手住宅市場交投的實況，要待4月份的註冊量始能反映。

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