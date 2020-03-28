嘉樂居開放式戶減價18萬元售　為本月破蛋成交

利嘉閣地產禮頓山分行助理分區經理劉玉麟表示，跑馬地嘉樂居極高層A室易手，單位實用面積284方呎，採開放式間隔，外望享開揚景觀。單位原開價638萬港元，經議價後，減價18萬元或約3%，以620萬元沽出，實用面積呎價約21,831元。

據悉，原業主早於2016年7月以約468萬元購入上述單位，持貨4年至今，轉手帳面獲利約152萬元或約32%。

劉補充，上述為該屋苑本月首宗成交，屋苑現約有3個放盤，最低入場費由800萬元起。

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