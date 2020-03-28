新冠肺炎：IMF指全球經濟陷衰退　比金融海嘯更嚴重

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周五(27日)稱，新冠肺炎疫情令全球經濟陷入衰退，比2008年金融海嘯之後的情況更嚴重，各國需要動用大筆開支應對，以避免出現破產及新興市場債務違約。

她舉行網上新聞發布會時稱：「我們很明顯已進入衰退」，今次情況將比金融海嘯後的2009年更惡劣，很多新興市場雖然未受疫情直接打擊，但在最近數周有逾830億美元(約6,437億港元)資金外流、出口需求減少。

由於這些新興市場國家資源不足，出現沉重的債務負擔，IMF預計，相關整體財務需求達2.5萬億美元(約19.5萬億港元)。她表示，已有逾80個國家向IMF緊急求助，大多是低收入國家，承諾將加快應對；她又歡迎美國國會通過2.2萬億美元(約17.2萬億港元)紓困方案，指對減緩經濟衝擊絕對有必要。

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