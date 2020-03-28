惠譽降英國信貸評級至AA-　前景負面

評級機構惠譽周五(27日)調低英國信貸評級，由AA降至AA-，前景負面，主要是新冠肺炎疫情削弱當地的公共財政，以及英國脫離歐盟後，雙方的貿易關係依然未明朗。惠譽僅3個多月前，才因首相約翰遜贏得大選，掃除了脫歐即時不明朗而給予英國經濟改善的正面評價。

目前惠譽預測英國今年經濟收縮接近4%，明年將反彈3%，但稱有關預測存在巨大下行風險。

據彭博經濟師估計，由4月1日起財政年度，英國財政赤字將達1,600億英鎊，相當於國內生產總值(GDP)超過7%，勢加重經已高企的債務負擔。

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