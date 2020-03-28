【現金為王】美國25大銀行今年勁吸3.9萬億存款

新冠肺炎疫情肆虐，金融市場風高浪急，「現金為王」成為投資的主旋律。據美國聯儲局周五(27日)公布的數據顯示，截至3月18日止，美國本地銀行存款增加5.3%，增幅是去年同期逾3倍，其中美國25大銀行的存款，自去年底以來增加5,000億美元(約3.9萬億港元)。

花旗財務總監Mark Mason本月較早前在投資會議上表示，在不明朗日子，資金湧入銀行存款，而目前正反映這個情況。

富國銀行分析員Mike Mayo指出，由於資金避險，大型銀行是今次潛在危機的贏家，即使有人不相信「大得不能倒」的標籤，惟無損銀行在現時環境下吸納存款。

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