歐央行擬限制銀行派息　巴塞爾銀行資本規定押後1年

外媒報道，歐洲央行已下令歐元區銀行今年停止派息和回購股份，避免在新冠肺炎疫情衝擊經濟之際，加劇區內的信貸緊縮情況。歐央行拒就消息置評。

報道指出，雖然歐央行有信心區內銀行現時財政狀況，遠較2008年金融海嘯期間為佳，但擔心如果銀行因回饋股東而縮減放貸，將導致經濟下滑幅度擴大。

較早前，歐央行已放寬銀行的資本要求，釋放1,200億歐元資本，讓銀行可增加放貸最多1.8萬億歐元。

此外，鑑於疫情影響，全球銀行監管機構巴塞爾委會宣布押後實施新的銀行資本要求，直至2023年1月。巴塞爾委會員主席德加洛表示，有關決定最重要是銀行及監管機構可投入全部資源應對疫情影響，包括對經濟提供關鍵的服務、並確保銀行體系的財務和營運維持彈性。

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