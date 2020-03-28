【零售浩劫】慘過海嘯！LVMH季度銷售大跌最多兩成

法國的全球最大奢侈品集團LVMH表示，今季收入將減少10%至20%，主要是新冠肺炎疫情導致店舖暫停營業和客戶減少消費，並稱疫情的影響目前仍未能準確計算。LVMH將於4月16日公布首季業績。

英國Burberry本月19日稱之前6周的同店銷售暴跌40%至50%，Gucci母公司開雲集團上周五(20日)亦指首季同店銷售將跌約15%。

顧問公司Boston Consulting估計，奢侈業今年整體銷售將減少25%至35%，較金融海嘯時還要差，金額減幅介乎4,500億至6,500億美元。

該顧問公司更指，疫情嚴峻的南歐，估計3至5月的奢侈品銷售暴跌85%至95%，但同時指中國銷情迅速恢復，2月期間銷售最多跌75%至85%，全年料僅跌5%至10%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626