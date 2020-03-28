OneWeb破產　軟銀156億投資凍過水

衛星初創企業OneWeb周五(27日)向美國法院申請破產保護，公司表示，較早前曾商討引入新投資，但新冠肺炎疫情導致市場大冧，交易告吹。

OneWeb先後集資34億美元，但據悉，已向OneWeb投資20億美元(約156億港元)的主要股東日本軟銀放棄新一輪注資。OneWeb其他股東包括高通(Qualcomm)、空中巴士、維珍集團、可口可樂、Intelsat等。

軟銀白白讓OneWeb破產，反映軟銀舵手孫正義在投資共享工作空間WeWork一役勁蝕後，投資策略出現轉變，加上疫情嚴峻令市場環境急劇變化，尤其軟銀債台高築，公司較早前計劃出售410億美元資產，並傳放棄回購WeWork股東約30億美元股份。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626