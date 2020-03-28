【供應鏈斷裂】交易商包私人飛機運送黃金

新冠肺炎爆發觸發金融市場波動，投資者蜂擁搶購黃金避險，但由於航空公司最近大幅削減航班，運送黃金受阻，令實金如金幣和金條出現缺短，引起一陣恐慌，本周紐約期金價格一度高出倫敦現貨金價每安士70美元，較往常僅數美元高好多。

儘管美國擁有最大的黃金存量，當中紐約聯儲銀行的地底是一個龐大金庫，但這些黃金是儲備，不會對市場開放，倫敦才是全球最大實金交易中心，黃金由當地運送至全球各地。截至去年11月，倫敦存放8,263噸黃金，價值3,879億美元。

倫敦黃金市場協會(LBMA)表示，提煉黃金能力不是問題，因為目前仍有足夠廠房營運以應付需求，但物流問題有待解決。該會指出，提煉商及市場參與者正考慮租用貨機，而非一般採用的客機運送黃金。

自1856年來一直自行鑄金的瑞士信貸向客戶表示，已租用私人飛機甚至尋求軍用飛機，把黃金由倫敦運送到紐約。

此外，由加拿大政府擁有的皇家加拿大鑄金局透露，最近接獲前所未有的需求訂單，銀行家希望把金磚送到紐約。

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